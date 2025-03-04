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Призыв МЧС к гражданам Азербайджана

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10:28 1047

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана напомнило гражданам о важности соблюдения правил пожарной безопасности при разводке традиционных костров в дни, предшествующие празднику Новруз.

Как сообщают в МЧС, несоблюдение этих правил может привести к серьезным последствиям.

Ведомство настоятельно рекомендует разводить костры вдали от зданий, автомобилей, проводов, деревьев и других легковоспламеняющихся объектов. Несовершеннолетние, собирающиеся у костра, должны находиться под присмотром взрослых. Особое внимание стоит уделить безопасности при прыжках через огонь и убедиться, что огонь полностью погашен по завершении праздника.

Кроме того, МЧС предостерегает от оставления горящих свечей без присмотра на праздничных столах.

Сегодня в Азербайджане отмечают второй вторник Новруза — Од чершенбеси, который посвящен стихии огня.

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