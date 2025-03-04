Призыв МЧС к гражданам Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана напомнило гражданам о важности соблюдения правил пожарной безопасности при разводке традиционных костров в дни, предшествующие празднику Новруз.

Как сообщают в МЧС, несоблюдение этих правил может привести к серьезным последствиям.

Ведомство настоятельно рекомендует разводить костры вдали от зданий, автомобилей, проводов, деревьев и других легковоспламеняющихся объектов. Несовершеннолетние, собирающиеся у костра, должны находиться под присмотром взрослых. Особое внимание стоит уделить безопасности при прыжках через огонь и убедиться, что огонь полностью погашен по завершении праздника.