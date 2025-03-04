У Трампа назвали условие для Зеленского

Если от президента Украины Владимира Зеленского есть «реальное предложение» и «если Украина готова подключиться – дверь открыта». Так заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News относительно переговорного процесса.

Отвечая на вопрос, может ли Зеленский вернуться в Белый дом, если он скажет, что готов обсудить мирный план, Вэнс сказал, что если президент Украины «серьезно займется деталями», то США будут готовы снова разговаривать.

«Я думаю, что если бы он позвонил и имел серьезное предложение относительно того, как он собирается участвовать в процессе. Послушайте, есть детали, которые действительно имеют значение, над которыми мы уже работаем с русскими. Мы говорили с некоторыми нашими союзниками, ему нужно серьезно приобщиться к обсуждению деталей.

Если будет реальное предложение, если он (Зеленский) готов участвовать в процессе. Мы уже работаем с россиянами и союзниками над деталями. Если Украина готова подключиться - дверь открыта.

Если вы хотите настоящих гарантий безопасности, чтобы убедиться, что Владимир Путин больше никогда не вторгнется в Украину, лучший способ – обеспечить экономическую заинтересованность американцев в будущем Украины», - сказал Вэнс.

Он отметил, что позиция администрации Трампа четкая: США не могут и не будут бесконечно финансировать войну в Украине: «Европейские лидеры на самом деле вредят Украине. Их народы тоже не хотят бесконечного финансирования войны. И американцы не хотят. Единственный интерес, который соответствует и США, и Европе, и Украине, – это завершение этой войны. Зеленский едет в Европу, где его надувают как символ свободы и подталкивают воевать дальше. Но воевать дальше с чем? За чьи деньги, чьи боеприпасы и чьи жизни?»

Также Вэнс заявил, что он не уверен, что россияне готовы к компромиссу, но надо это проверить и «переговоры – это единственный способ узнать».

CNN отмечает, что комментарии Вэнса в предварительно записанном интервью Fox News прозвучали до того, как было объявлено о приостановке военной помощи США Украине.