USD 1.7000
EUR 1.7815
RUB 1.8932
Подписаться на уведомления
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Новость дня
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

У Трампа назвали условие для Зеленского

10:34 1799

Если от президента Украины Владимира Зеленского есть «реальное предложение» и «если Украина готова подключиться – дверь открыта». Так заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News относительно переговорного процесса.

«Он (Зеленский) продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе, который, по словам президента Трампа, является политикой американского народа», - утверждает Вэнс.

Отвечая на вопрос, может ли Зеленский вернуться в Белый дом, если он скажет, что готов обсудить мирный план, Вэнс сказал, что если президент Украины «серьезно займется деталями», то США будут готовы снова разговаривать.

«Я думаю, что если бы он позвонил и имел серьезное предложение относительно того, как он собирается участвовать в процессе. Послушайте, есть детали, которые действительно имеют значение, над которыми мы уже работаем с русскими. Мы говорили с некоторыми нашими союзниками, ему нужно серьезно приобщиться к обсуждению деталей.

Если будет реальное предложение, если он (Зеленский) готов участвовать в процессе. Мы уже работаем с россиянами и союзниками над деталями. Если Украина готова подключиться - дверь открыта.

Если вы хотите настоящих гарантий безопасности, чтобы убедиться, что Владимир Путин больше никогда не вторгнется в Украину, лучший способ – обеспечить экономическую заинтересованность американцев в будущем Украины», - сказал Вэнс.

Он отметил, что позиция администрации Трампа четкая: США не могут и не будут бесконечно финансировать войну в Украине: «Европейские лидеры на самом деле вредят Украине. Их народы тоже не хотят бесконечного финансирования войны. И американцы не хотят. Единственный интерес, который соответствует и США, и Европе, и Украине, – это завершение этой войны. Зеленский едет в Европу, где его надувают как символ свободы и подталкивают воевать дальше. Но воевать дальше с чем? За чьи деньги, чьи боеприпасы и чьи жизни?»

Также Вэнс заявил, что он не уверен, что россияне готовы к компромиссу, но надо это проверить и «переговоры – это единственный способ узнать».

CNN отмечает, что комментарии Вэнса в предварительно записанном интервью Fox News прозвучали до того, как было объявлено о приостановке военной помощи США Украине.

Баку пересматривает приоритеты сотрудничества с ООН
Баку пересматривает приоритеты сотрудничества с ООН
11:42 484
Американцы могут за Зеленского и башку оторвать
Американцы могут за Зеленского и башку оторвать горячая тема; все еще актуально
3 мартa 2025, 23:25 8001
Ильхам Алиев принял глав нефтекомпаний
Ильхам Алиев принял глав нефтекомпаний новость дополнена 11:27
11:27 953
Новый пакет помощи Киеву буксует из-за Венгрии
Новый пакет помощи Киеву буксует из-за Венгрии
11:23 614
Украина может простоять в войне до середины 2026 года
Украина может простоять в войне до середины 2026 года цифры – упрямая вещь
03:14 5744
Андреас Хайнеманн-Грюдер: «Украинские генералы не сдадутся»
Андреас Хайнеманн-Грюдер: «Украинские генералы не сдадутся» печатная версия, вторая часть; все еще актуально
3 мартa 2025, 21:36 4634
У Трампа назвали условие для Зеленского
У Трампа назвали условие для Зеленского
10:34 1800
Трамп оставил и Армению без денег
Трамп оставил и Армению без денег наш комментарий
02:37 8427
Минтруда лидирует среди министерств Азербайджана
Минтруда лидирует среди министерств Азербайджана наш комментарий
03:00 3311
Нефтью и не пахнет
Нефтью и не пахнет наша корреспонденция
3 мартa 2025, 14:13 7286
Зеленскому надо быть хитрее
Зеленскому надо быть хитрее наша корреспонденция
3 мартa 2025, 13:18 7064

ЭТО ВАЖНО

Баку пересматривает приоритеты сотрудничества с ООН
Баку пересматривает приоритеты сотрудничества с ООН
11:42 484
Американцы могут за Зеленского и башку оторвать
Американцы могут за Зеленского и башку оторвать горячая тема; все еще актуально
3 мартa 2025, 23:25 8001
Ильхам Алиев принял глав нефтекомпаний
Ильхам Алиев принял глав нефтекомпаний новость дополнена 11:27
11:27 953
Новый пакет помощи Киеву буксует из-за Венгрии
Новый пакет помощи Киеву буксует из-за Венгрии
11:23 614
Украина может простоять в войне до середины 2026 года
Украина может простоять в войне до середины 2026 года цифры – упрямая вещь
03:14 5744
Андреас Хайнеманн-Грюдер: «Украинские генералы не сдадутся»
Андреас Хайнеманн-Грюдер: «Украинские генералы не сдадутся» печатная версия, вторая часть; все еще актуально
3 мартa 2025, 21:36 4634
У Трампа назвали условие для Зеленского
У Трампа назвали условие для Зеленского
10:34 1800
Трамп оставил и Армению без денег
Трамп оставил и Армению без денег наш комментарий
02:37 8427
Минтруда лидирует среди министерств Азербайджана
Минтруда лидирует среди министерств Азербайджана наш комментарий
03:00 3311
Нефтью и не пахнет
Нефтью и не пахнет наша корреспонденция
3 мартa 2025, 14:13 7286
Зеленскому надо быть хитрее
Зеленскому надо быть хитрее наша корреспонденция
3 мартa 2025, 13:18 7064
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться