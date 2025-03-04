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Подписан важный документ в рамках проекта Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии

10:44 1084

Начат следующий этап строительства Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии, которая является ключевым компонентом проекта «Цифровой Шелковый Путь» (Digital Silk Way), направленного на создание цифрового коридора между Европой и Азией через Азербайджан. Документ, подтверждающий договор на строительство подводных волоконно-оптических линий коммуникаций по дну Каспийского моря, был подписан при участии премьер-министров Азербайджана и Казахстана Али Асадова и Олжаса Бектенова. Документ подписали председатель правления AzerTelecom Эмиль Масимов и председатель правления Kazakhtelecom Багдат Мусин.

Проект Транскаспийской кабельной линии, имеющий стратегическое значение для региона, включает в себя строительство волоконно-оптической линии связи длиной 380 км по дну Каспийского моря, соединяющей Сумгаит (Азербайджан) и Актау (Казахстан). Это обеспечит передачу данных с высокой пропускной способностью, а также высокоскоростное интернет-соединение до 400 терабит/с.

Строительство будет осуществляться в несколько этапов, включая оценку прибрежных территорий и морского дна, проектирование и производство высококачественных, устойчивых кабелей, а также их транспортировку и установку. AzerTelecom и Kazakhtelecom планируют завершить строительство до конца 2026 года.

Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия является важной частью проекта «Цифровой Шелковый Путь» — мегапроекта создания цифрового телекоммуникационного коридора, который пройдет через территории различных стран, включая Азербайджан, Грузию, Турцию, Казахстан и Туркменистан. Эта цифровая инфраструктура обеспечит наиболее эффективный и короткий маршрут с высокой скоростью передачи данных и минимальной задержкой, значительно укрепив региональное сотрудничество и способствуя устойчивому развитию этих стран.

О компании AzerTelecom

AzerTelecom является ведущей телекоммуникационной компанией Азербайджана, предоставляющей услуги связи на уровне оптового оператора, а также цифровые и другие сервисы. AzerTelecom является частью NEQSOL Holding, международной группы компаний, работающей в различных странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства.

О компании Kazakhtelecom

Kazakhtelecom - это крупнейшая телекоммуникационная компания Казахстана, обладающая статусом национального оператора связи. Компания предоставляет услуги фиксированной телефонии, широкополосного интернета, цифрового телевидения, мобильной связи и другие телекоммуникационные услуги.

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