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Азербайджанский флаг на армянской трассе: задержан водитель

10:46 1776

На дорогах Армении был замечен автомобиль с азербайджанским флагом. Водитель транспортного средства задержан, сообщает пресс-секретарь министра внутренних дел Армении Нарек Саркисян.

«Для уточнения обстоятельств правонарушения и обсуждения вопроса о возможном возбуждении производства водитель вместе с машиной доставлен в Вагаршапатский отдел полиции. Дополнительная информация будет предоставлена», — отметил Саркисян.

Ранее в интернете был распространен кадр, на котором видно, как автомобиль едет по трассе с флагом Азербайджана на багажнике.

Как сообщают армянские СМИ, ссылаясь на пресс-службу полиции, в отношении инцидента был составлен протокол об административном правонарушении.

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