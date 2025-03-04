Сколько Украина продержится без американского оружия

Вооруженные силы Украины после решения США приостановить поставки оружия смогут вести боевые действия в нынешнем темпе «в течение нескольких недель, возможно, до лета», сообщил телеканал CNN, ссылаясь на слова западных чиновников.

Как отмечает телеканал, предыдущий президент США Джо Байден в последние месяцы на посту усилил поставки оружия Украине, что обеспечило страну большими запасами современных вооружений.

Источники CNN заявили, что решение Трампа приостановить поставки оружия в Украину стало прямым ответом на «плохое поведение» президента Украины Владимира Зеленского, который вступил в перепалку с президентом США в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля.

Американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп 3 марта решил приостановить поставки оружия Украине, принуждая Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Вероятно, это решение касается пакетов военной помощи, одобренных администрацией Джо Байдена и пока не поставленных Украине.