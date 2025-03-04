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Украинцы атакуют нефтезаводы России

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11:02 900

В ночь на 4 марта украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сообщают российские СМИ.

Отмечается, что атака была отражена силами ПВО, погибших и пострадавших нет. Взрывы, которые слышали жители микрорайона рядом с заводом, привели к пожару на предприятии.

Для ударов по НПЗ были задействованы беспилотники-камикадзе PD-2, максимальная дальность полета которых составляет 1100 км, уточняет Shot.

Сызранский НПЗ, принадлежащий «Роснефти», стал целью украинских дронов уже в третий раз. Ранее аналогичные атаки произошли 19 февраля и в марте 2024 года. В результате недавних атак НПЗ приостановил работу, став четвертым заводом в 2025 году, остановившим производство из-за ударов дронов.

До этого временно прекращали работу крупнейший завод «Роснефти» Рязанский НПЗ, Астраханский ГПЗ «Газпрома» и Вологодский НПЗ «Лукойла».

Такие атаки способствуют снижению объемов нефтепереработки в России, которые в 2024 году упали до 12-летнего минимума. В ответ Минэнерго засекретило данные о производстве и экспорте топлива, объяснив это необходимостью предотвращения давления на рынок.

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