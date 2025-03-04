Зеленскому «придется унижаться» перед Трампом
В Европе допускают, что Владимиру Зеленскому, вероятно, придется унижаться перед американским лидером Дональдом Трампом, чтобы восстановить с ним отношения после произошедшей в Белом доме перепалки. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
По данным агентства, в ЕС считают, что Трамп давит на Зеленского, чтобы тот извинился и заключил с США сделку по редкоземельным металлам. Собеседник агентства заявил, что Франция и Британия в частном порядке призывают Зеленского наладить отношения с США.
«Европейские союзники полагают, что Зеленскому, возможно, придется унижаться перед Трампом, поскольку простого извинения вряд ли будет достаточно», – сказано в материале.
Публичная перепалка между Трампом и Зеленским произошла в Белом доме 28 февраля. Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы подписать соглашение о совместной разработке месторождений Украины. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности. Он раскритиковал украинские власти за неготовность к мирным переговорам.
После ссоры Трамп приостановил военную помощь Украине. Решение, как отмечается, также затронет американское оружие, которое уже находится в Европе.