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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Новость дня
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Зеленскому «придется унижаться» перед Трампом

Bloomberg
11:14 891

В Европе допускают, что Владимиру Зеленскому, вероятно, придется унижаться перед американским лидером Дональдом Трампом, чтобы восстановить с ним отношения после произошедшей в Белом доме перепалки. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в ЕС считают, что Трамп давит на Зеленского, чтобы тот извинился и заключил с США сделку по редкоземельным металлам. Собеседник агентства заявил, что Франция и Британия в частном порядке призывают Зеленского наладить отношения с США.

«Европейские союзники полагают, что Зеленскому, возможно, придется унижаться перед Трампом, поскольку простого извинения вряд ли будет достаточно», – сказано в материале.

Публичная перепалка между Трампом и Зеленским произошла в Белом доме 28 февраля. Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы подписать соглашение о совместной разработке месторождений Украины. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности. Он раскритиковал украинские власти за неготовность к мирным переговорам.

После ссоры Трамп приостановил военную помощь Украине. Решение, как отмечается, также затронет американское оружие, которое уже находится в Европе.

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