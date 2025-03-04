Ильхам Алиев принял глав нефтекомпаний

Президент Азербайджана, заявив, что сегодня начался новый этап многостороннего сотрудничества, подчеркнул, что для этого успешно проведена подготовительная работа. С удовлетворением отметив, что между нефтяными компаниями Азербайджана, России, Казахстана и Узбекистана уже налажены очень тесные производственные отношения, президент Ильхам Алиев сказал, что в двустороннем формате реализуется ряд проектов, в этом контексте коснулся важности объединения усилий.

Глава государства также подчеркнул роль четырехстороннего сотрудничества с точки зрения совместного производства и реализации заказов в дружественные страны.