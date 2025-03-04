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Ильхам Алиев принял глав нефтекомпаний

новость дополнена 11:27
11:27 967

Во вторник, 4 марта, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора российской компании «Татнефть» Наиля Маганова, председателя правления казахстанской компании «КазМунайГаз» Асхата Хассенова и председателя правления узбекской компании «Узбекнефтегаз» Баходиржона Сидикова.

Об этом информирует официальный сайт главы государства.

Президент Азербайджана, заявив, что сегодня начался новый этап многостороннего сотрудничества, подчеркнул, что для этого успешно проведена подготовительная работа. С удовлетворением отметив, что между нефтяными компаниями Азербайджана, России, Казахстана и Узбекистана уже налажены очень тесные производственные отношения, президент Ильхам Алиев сказал, что в двустороннем формате реализуется ряд проектов, в этом контексте коснулся важности объединения усилий.

Глава государства также подчеркнул роль четырехстороннего сотрудничества с точки зрения совместного производства и реализации заказов в дружественные страны.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах нового формата сотрудничества, была выражена надежда, что он будет способствовать дальнейшему расширению экономических связей между странами. Было подчеркнуто, что данный формат предусматривает взаимодействие компаний в ликвидации чрезвычайных ситуаций и создание совместных групп реагирования, оптимизацию работы в сферах цифровых технологий и программного обеспечения, организацию совместных закупок, а также развитие различных отраслей промышленности.

Было отмечено, что этот новый формат сотрудничества открыт и для присоединения других иностранных компаний.

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