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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Новость дня
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Новый пакет помощи Киеву буксует из-за Венгрии

11:23 628

Лидеры стран Евросоюза приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Украине на €20 млрд, предложенного главой евродипломатии Каей Каллас, из-за возражений Венгрии.

Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на проект документа Совета ЕС.

Издание отмечает, что из текста, который представлен на рассмотрение представителям стран ЕС, исчез пункт о новых поставках военной помощи Украине. Изменения произошли после того, как Будапешт наложил вето на предыдущую версию документа в ходе последней встречи представителей государств сообщества.

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