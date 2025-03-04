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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Маск предложил Зеленскому покинуть Украину

11:30 752

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует уехать в нейтральную страну и получить амнистию. Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) написал об этом в социальной сети X.

Маск считает, что такое решение следует принять «в обмен на мирный переход к демократии на Украине».

Миллиардер перепостил на свою страницу сообщение сторонника Трампа, в котором тот назвал Зеленского диктатором, и заявил, что президент Украины якобы не хочет переговоров о прекращении войны, потому что боится, что проиграет выборы и потеряет власть, что в свою очередь якобы должно привести к его преследованию за «отмывание средств».

«Правда. Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следует предложить амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине», — написал Илон Маск комментарий к репосту.

Отметим, что в последние недели на фоне разгоревшегося конфликта между администрациями США и Украины Маск часто высказывается относительно действий Зеленского.

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