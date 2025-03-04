Египет предлагает альтернативу плану Трампа

Проект египетской реконструкции Газы, который является альтернативой плану Дональда Трампа, включает отстранение ХАМАС от власти и замену его временными правительственными органами. Эти органы будут контролироваться арабскими, мусульманскими и западными государствами, сообщает Reuters.

План Каира не уточняет, будет ли он реализован до или после мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. Он также не решает важные вопросы, такие как финансирование восстановления Газы и управление этим процессом.