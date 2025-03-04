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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Египет предлагает альтернативу плану Трампа

11:40 370

Проект египетской реконструкции Газы, который является альтернативой плану Дональда Трампа, включает отстранение ХАМАС от власти и замену его временными правительственными органами. Эти органы будут контролироваться арабскими, мусульманскими и западными государствами, сообщает Reuters.

План Каира не уточняет, будет ли он реализован до или после мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. Он также не решает важные вопросы, такие как финансирование восстановления Газы и управление этим процессом.

Согласно плану, восстановление будет контролироваться временным комитетом, в который не войдут представители ХАМАСа. Важной целью является предотвращение крупного международного финансирования, если ХАМАС останется доминирующей силой в Газе.

Египет, Иордания и арабские страны Персидского залива работают над этим планом уже месяц, и египетская инициатива считается самой перспективной, несмотря на неизвестность относительно поддержки ее всеми арабскими лидерами.

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