Египет предлагает альтернативу плану Трампа
Проект египетской реконструкции Газы, который является альтернативой плану Дональда Трампа, включает отстранение ХАМАС от власти и замену его временными правительственными органами. Эти органы будут контролироваться арабскими, мусульманскими и западными государствами, сообщает Reuters.
План Каира не уточняет, будет ли он реализован до или после мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. Он также не решает важные вопросы, такие как финансирование восстановления Газы и управление этим процессом.
Согласно плану, восстановление будет контролироваться временным комитетом, в который не войдут представители ХАМАСа. Важной целью является предотвращение крупного международного финансирования, если ХАМАС останется доминирующей силой в Газе.
Египет, Иордания и арабские страны Персидского залива работают над этим планом уже месяц, и египетская инициатива считается самой перспективной, несмотря на неизвестность относительно поддержки ее всеми арабскими лидерами.