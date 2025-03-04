Баку пересматривает приоритеты сотрудничества с ООН

В сообщении МИД Азербайджана говорится, что стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ООН, реализацию повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также адаптацию партнерства к новым реалиям и национальным приоритетам устойчивого развития Азербайджана.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов накануне встретился с находящейся в Баку региональным директором Офиса по вопросам развития ООН в Европе и Центральной Азии Кви-Йоп Сон.

Джейхун Байрамов выразил удовлетворение конструктивным сотрудничеством с различными структурами ООН. Он отметил, что в первые годы независимости, в условиях оккупации азербайджанских территорий и вынужденного переселения около миллиона человек, поддержка ООН способствовала институциональному развитию Азербайджана.

Глава МИД подчеркнул, что освобождение территорий и экономический прогресс Азербайджана позволили стране полагаться на собственные ресурсы при реализации социальных проектов, а также выступать донором для ряда государств через программы ООН.

Джейхун Байрамов указал, что с учетом новых реалий Азербайджан пересматривает приоритеты сотрудничества с ООН, стремясь к более эффективному использованию ее ресурсов. По его словам, партнерство с отдельными структурами организации будет продолжено в формате проектного сотрудничества, соответствующего национальным приоритетам.

Азербайджан, трансформировавшийся из страны-получателя помощи в государство, вносящее вклад в глобальную повестку, планирует активизировать взаимодействие с Программой ООН по населенным пунктам, Программой ООН по окружающей среде, Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата и другими профильными структурами.

Кви-Йоп Сон поздравила Азербайджан с успешной организацией COP29 и достигнутыми историческими результатами, высоко оценив сотрудничество страны с системой ООН в этом направлении. Она также выразила готовность продолжать партнерство с правительством Азербайджана в реализации национальных приоритетов развития и Целей устойчивого развития.