«Деньги лучше солдат из случайных стран»

В интервью Fox News он подчеркнул, что экономические интересы США будут более надежной гарантией безопасности, чем миротворческие войска.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что лучший способ защитить Украину от возможного российского вторжения — это гарантировать экономическую выгоду для США от будущего Украины.

«Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 000 солдат из какой-то случайной страны, которая не вела войны 30 или 40 лет», — отметил Вэнс.

Кроме того, он отметил, что США не смогут «финансировать войну вечно», так как американский народ этого не потерпит.

Вэнс также прокомментировал встречу Трампа с Зеленским, заявив о «недостатке уважения» со стороны украинского президента.