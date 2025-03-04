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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Новость дня
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

«Деньги лучше солдат из случайных стран»

Вэнс о защите Украины
11:50 269

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что лучший способ защитить Украину от возможного российского вторжения — это гарантировать экономическую выгоду для США от будущего Украины.

В интервью Fox News он подчеркнул, что экономические интересы США будут более надежной гарантией безопасности, чем миротворческие войска.

«Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 000 солдат из какой-то случайной страны, которая не вела войны 30 или 40 лет», — отметил Вэнс.

Кроме того, он отметил, что США не смогут «финансировать войну вечно», так как американский народ этого не потерпит.

Вэнс также прокомментировал встречу Трампа с Зеленским, заявив о «недостатке уважения» со стороны украинского президента.

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