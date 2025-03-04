Банк Республика запускает кредитную кампанию по случаю праздника Новруз

Так, в рамках новой кампании любой клиент, обратившийся в Банк Республика, получит возможность получить кредит наличными ДО 15-КРАТНОГО РАЗМЕРА ЗАРПЛАТЫ и БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЯ!

Банк Республика, всегда радующий своих клиентов интересными и выгодными акциями, запускает новую кредитную кампанию для тех, кто хочет покрыть праздничные расходы или порадовать своих близких.

Еще одно преимущество заказа кредита в Банк Республика заключается в том, что сумма кредита будет переведена на карту, которую доставят непосредственно по указанному адресу.

Кампания продлится до 6 апреля 2025 года. Не упустите весеннюю возможность, закажите кредит в Банке Республика, и пусть ваши мечты сбудутся!

Подать заявку можно через мобильное приложение Mobil Şöbə, на сайте www.bankrespublika.az, а также в любом отделении Банк Республика.

Более подробную информацию можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.