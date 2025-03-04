Кремль о нормализации отношений с США

Нормализация российско-американских отношений должна предполагать их освобождение от санкций. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом, указал он, пока свидетельств таких планов нет.

«Наше отношение к санкциям хорошо известно, мы считаем их незаконными», — указал представитель Кремля и добавил, что «если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от груза так называемых санкций».

При этом Песков отметил, что в части прогресса в этом вопросе «пока преждевременно, наверное, о чем-то говорить». «Мы не слышали каких-то официальных заявлений», — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента также заявил, США внесут «наилучший вклад в дело мира», если прекратят спонсировать Украину.

«Если США действительно решили приостановить военную помощь Украине, то это может сподвигнуть переговоры о мире», — сказал он, отметив, что еще предстоит узнать детали.