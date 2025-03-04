Когда курды сложат оружие?

Тема лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, создавшего полвека назад эту террористическую организацию и объявившего на днях о ее роспуске, остается главной в Анкаре. Да, Оджалан, который с 1999 года отбывает пожизненное заключение на острове Имралы в Мраморном море, уже призывал в 2015 году к прекращению огня. Однако заявление о полном роспуске РПК он делает впервые. Источники haqqin.az в правительственных кругах столицы Турции сообщают, что процесс, приведший Оджалана к такому решению, длится уже более года. Впервые эта инициатива была озвучена в октябре 2024-го Девлетом Бахчели - лидером Партии националистического движения (ПНД), являющейся главным союзником правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Примечательно, что вскоре после заявления Оджалана в политической истории Турции произошло еще одно знаковое событие: 1 марта Бахчели позвонил бывшему председателю Партии народной демократии (HDP) Селахаддину Демирташу, отбывающему, как и Оджалан, тюремный срок по обвинению в связях с террористами, и поблагодарил его за поддержку процесса разоружения РПК. По мнению некоторых экспертов, если роспуск этой террористической организации состоится, то с учетом решений Европейского суда не исключено досрочное освобождение Демирташа. Почему заявление Оджалана было сделано именно сейчас? Несмотря на продолжающиеся военные операции Турции против вооруженных формирований РПК, Анкара дала согласие на трансляцию обращения Оджалана, которая шла в прямом телеэфире. Многие аналитики рассматривают заявление создателя и главы РПК как прямой результат военных успехов Турции, которая с 2016 года последовательно изолировала формирования РПК в горах Кандиль на севере Ирака, лишив их части территорий и маршрутов снабжения. В контртеррористической стратегии армии Турции активно применялись передовые технологии, включая ударные дроны и средства радиоэлектронной борьбы.

Единственной территорией, на которой связанные с РПК группировки продолжали действовать относительно свободно, оставался северо-восток Сирии, находившийся при поддержке США под контролем курдских формирований. Ситуация изменилась в конце прошлого года, когда был свергнут режим Асада и в Сирии сформировалось новое правительство. Этот процесс стал началом конца для PYD/ОНС. Совместные военные заявления Анкары и Дамаска вынудили его руководство сесть за стол переговоров с новой сирийской администрацией. По мнению экспертов, заявление Оджалана в период, когда пространство для маневра РПК стремительно сокращается, может означать попытку обменять сдачу оружия на гарантии участия курдов в гражданской политике. В частности, намек на это содержался в видеообращении лидера РПК. Требование Анкары однозначно 1 марта президент Реджеп Тайип Эрдоган обозначил окончательный ультиматум в отношении процесса, выступив с жестким заявлением. Источники haqqin.az в Анкаре сообщают, что Турция выступает против затягивания процесса и настаивает на проведении конгресса по роспуску РПК в кратчайшие сроки. Ожидается, что это мероприятие состоится уже в марте. Чтобы исключить манипуляции, оружие, находящееся в распоряжении Рабочей партии Курдистана, будет поставлено на учет с фиксацией его происхождения и серийных номеров, после чего будет осуществлен процесс реального уничтожения арсенала РПК. Для контроля за сдачей и регистрацией вооружения как в Ираке, так и в Сирии будут созданы специальные структуры, в которых на совместной основе будут работать представители Турции, Ирака и Сирии.