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Bakcell открыл новый Центр обслуживания клиентов в Сумгаите

13:55 340

Лидер в сфере инноваций и скорости - компания Bakcell - открыла новый Центр обслуживания клиентов в Сумгаите. Новый центр предлагает абонентам более удобные, быстрые и современные услуги, создавая уникальный опыт для клиентов.

Расположенный по адресу: улица Сулх, 196, новый Центр обслуживания клиентов предоставляет не только традиционные услуги, но и возможность познакомиться с последними технологическими новшествами компании Bakcell. В центре клиенты могут воспользоваться современными технологическими решениями, а также получить подробную информацию об услугах на основе искусственного интеллекта. К примеру, электронные киоски и система управления очередями обеспечивают более качественное и оперативное обслуживание клиентов.

Новый Центр обслуживания клиентов в Сумгаите стал 21-м по счету центром Bakcell в Азербайджане.

О компании Bakcell

Bakcell - это первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания Bakcell предоставляет качественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Компания вносит свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инноваций и решений на основе искусственного интеллекта, являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор азербайджанской экономики.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

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