Bakcell открыл новый Центр обслуживания клиентов в Сумгаите

Лидер в сфере инноваций и скорости - компания Bakcell - открыла новый Центр обслуживания клиентов в Сумгаите. Новый центр предлагает абонентам более удобные, быстрые и современные услуги, создавая уникальный опыт для клиентов.

Расположенный по адресу: улица Сулх, 196, новый Центр обслуживания клиентов предоставляет не только традиционные услуги, но и возможность познакомиться с последними технологическими новшествами компании Bakcell. В центре клиенты могут воспользоваться современными технологическими решениями, а также получить подробную информацию об услугах на основе искусственного интеллекта. К примеру, электронные киоски и система управления очередями обеспечивают более качественное и оперативное обслуживание клиентов.

Новый Центр обслуживания клиентов в Сумгаите стал 21-м по счету центром Bakcell в Азербайджане.