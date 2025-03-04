В Москве установят памятник Гейдару Алиеву
В Москве появится монумент, посвященный общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву. Он будет установлен в сквере у посольства Азербайджана в Москве, где уже состоялась торжественная церемония закладки памятного камня.
В мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер России Виталий Савельев, посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев, а также ветераны строительства Байкало-Амурской магистрали.
На памятной плите выгравирована надпись: «Здесь будет установлен монумент дважды Герою Социалистического Труда, выдающемуся государственному и политическому деятелю, Председателю Комиссии Совета Министров по строительству и освоению Байкало-Амурской магистрали Гейдару Алиеву».
Гейдар Алиев, занимая пост председателя Комиссии Совета Министров СССР по строительству БАМа, внес значительный вклад в реализацию этого стратегически важного проекта. Установка памятника в Москве станет признанием его заслуг не только перед Азербайджаном, но и перед Советским Союзом в развитии ключевых инфраструктурных проектов.
Идея возведения монумента принадлежит ветеранам строительства Байкало-Амурской магистрали, которые работали под руководством Гейдара Алиева и высоко оценили его вклад в развитие железнодорожного коридора.