В Москве установят памятник Гейдару Алиеву

В Москве появится монумент, посвященный общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву. Он будет установлен в сквере у посольства Азербайджана в Москве, где уже состоялась торжественная церемония закладки памятного камня.

В мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер России Виталий Савельев, посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев, а также ветераны строительства Байкало-Амурской магистрали.

На памятной плите выгравирована надпись: «Здесь будет установлен монумент дважды Герою Социалистического Труда, выдающемуся государственному и политическому деятелю, Председателю Комиссии Совета Министров по строительству и освоению Байкало-Амурской магистрали Гейдару Алиеву».