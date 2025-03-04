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Встреча с клиентами Банка ABB

14:07 412

Состоялась встреча с группой клиентов, которые регулярно делятся своим опытом использования продуктов и услуг Банка ABB. На встрече, организованной в Agile-офисе банка, клиенты познакомились с деятельностью различных направлений Банка ABB. Им была предоставлена подробная информация о реализуемых проектах, а также представлены некоторые новые продукты.

Клиенты поделились полезными отзывами о продуктах и услугах, выдвинули инициативы для их дальнейшего совершенствования. Также были даны разъяснения по их вопросам.

Следует отметить, что разработка и развитие продуктов и услуг на основе реального клиентского опыта, а также активное вовлечение клиентов в эти процессы — один из ключевых принципов Agile-подхода.

Принимая это во внимание, Банк ABB постоянно развивает коммуникации с клиентами, учитывает их ценные отзывы в реализуемых проектах, чтобы оправдать их ожидания.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.

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