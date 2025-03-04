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В Пакистане приняли важное решение по Азербайджану

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Премьер-министр Шахбаз Шариф во вторник, 4 марта, поручил Министерству торговли представить комплексный план действий по увеличению текущего объема торговли между Пакистаном и Азербайджаном до двух миллиардов долларов, пишут пакистанские СМИ.

Шахбаз Шариф поручил сформировать комитет под руководством вице-премьера и министра иностранных дел Исхака Дара. Комитет будет курировать подготовку соглашений в секторах энергетики и инфраструктуры.

Во время совещания в Исламаде Шахбаз Шариф заявил о глубоких братских связях между Пакистаном и Азербайджаном и подчеркнул, что эти отношения насчитывают десятилетия.

Премьер-министр также распорядился назначить торговых представителей в Азербайджане и других странах, имеющих значительный торговый потенциал для Пакистана.

Напомним, что в ходе визита в Азербайджан в прошлом месяце Шахбаз Шариф и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились об увеличении объема двусторонних инвестиций до двух миллиардов долларов в области взаимовыгодных проектов.

Стороны подписали несколько меморандумов о взаимопонимании и соглашений с целью активизации двустороннего сотрудничества в различных областях, включая торговлю, энергетику, туризм и образование.

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