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Скандал в США: знаменитый клуб продавал шарфы с армянским флагом, изготовленные… в Турции

Эльмир Алиев, отдел спорта
14:10 1727

Знаменитый американский хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» ежегодно устраивает так называемую «Ночь армянского наследия» в угоду многочисленной армянской диаспоре, проживающей в Лос-Анджелесе.

В этом году «Ночь» прошла 22 февраля, когда «Кингз» принимали в матче Национальной хоккейной лиги «Юту». Специально к этому дню была изготовлена различная символика с цветами армянского флага и логотипом клуба, в том числе и шарфы. Их мог приобрести любой желающий. Однако армян, сделавших покупку, ждало разочарование. На бирке красовалась надпись Made in Turkey.

Разразился скандал, и клубу, существующему уже почти 60 лет и дважды за свою историю выигрывавшему Кубок Стэнли, пришлось извиниться.

«Мы, «Лос-Анджелес Кингз» и наши партнеры из Rank & Rally, хотим искренне извиниться перед всеми нашими друзьями в армянской общине и за ее пределами за упущение, которое могло непреднамеренно повлиять на ваш опыт во время события, которое должно было стать радостным праздником, - говорится в заявлении «Кингз». - Мы закупаем, храним и продаем товары от избранного списка производителей, которые официально лицензированы Национальной хоккейной лигой, и мы не знали о происхождении товара».

Клуб предложил полный возврат средств или обмен товара всем, кто приобрел шарфы в официальном магазине «Лос-Анджелес Кингс».

Скандал в США: знаменитый клуб продавал шарфы с армянским флагом, изготовленные… в Турции
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