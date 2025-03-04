Скандал в США: знаменитый клуб продавал шарфы с армянским флагом, изготовленные… в Турции

В этом году «Ночь» прошла 22 февраля, когда «Кингз» принимали в матче Национальной хоккейной лиги «Юту». Специально к этому дню была изготовлена различная символика с цветами армянского флага и логотипом клуба, в том числе и шарфы. Их мог приобрести любой желающий. Однако армян, сделавших покупку, ждало разочарование. На бирке красовалась надпись Made in Turkey.

Разразился скандал, и клубу, существующему уже почти 60 лет и дважды за свою историю выигрывавшему Кубок Стэнли, пришлось извиниться.

«Мы, «Лос-Анджелес Кингз» и наши партнеры из Rank & Rally, хотим искренне извиниться перед всеми нашими друзьями в армянской общине и за ее пределами за упущение, которое могло непреднамеренно повлиять на ваш опыт во время события, которое должно было стать радостным праздником, - говорится в заявлении «Кингз». - Мы закупаем, храним и продаем товары от избранного списка производителей, которые официально лицензированы Национальной хоккейной лигой, и мы не знали о происхождении товара».

Клуб предложил полный возврат средств или обмен товара всем, кто приобрел шарфы в официальном магазине «Лос-Анджелес Кингс».