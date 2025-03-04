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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Италия отказалась отправлять солдат в Украину

14:08 555

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отказала Франции и Великобритании на предложение включить итальянский контингент в состав европейских сил для отправки в Украину. Об этом она заявила итальянским СМИ.

«По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я не уверена в ее эффективности, именно поэтому мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат в Украину», — сказала она. По словам Джорджи Мелони, все стремятся к цели установить стабильный мир в Украине.

В феврале Джорджа говорила, что колеблется относительно отправки европейских войск в Украину, так как это «самый сложный и наименее эффективный» из всех обсуждаемых вариантов.

28 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о готовности отправить в Украину сухопутные войска и ВВС в рамках возможной миротворческой миссии. В качестве гарантий безопасности Великобритания и Франция подготовили план размещения в Украине миротворческого контингента из европейских военнослужащих. Планируется, что до 30 тыс. миротворцев будут защищать объекты инфраструктуры, города и порта, в том числе на Черном море.

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