Италия отказалась отправлять солдат в Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отказала Франции и Великобритании на предложение включить итальянский контингент в состав европейских сил для отправки в Украину. Об этом она заявила итальянским СМИ.

«По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я не уверена в ее эффективности, именно поэтому мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат в Украину», — сказала она. По словам Джорджи Мелони, все стремятся к цели установить стабильный мир в Украине.

В феврале Джорджа говорила, что колеблется относительно отправки европейских войск в Украину, так как это «самый сложный и наименее эффективный» из всех обсуждаемых вариантов.

28 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о готовности отправить в Украину сухопутные войска и ВВС в рамках возможной миротворческой миссии. В качестве гарантий безопасности Великобритания и Франция подготовили план размещения в Украине миротворческого контингента из европейских военнослужащих. Планируется, что до 30 тыс. миротворцев будут защищать объекты инфраструктуры, города и порта, в том числе на Черном море.