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Тысячам армян грозит депортация из США

14:14 1108

У Армении есть данные о своих более 2 000 граждан, которые подлежат депортации из США. Как пишут армянские СМИ, об этом заявил главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян.

В конце января Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) опубликовала отчет, согласно которому 2 808 граждан Армении должны быть депортированы в рамках миграционной политики президента Дональда Трампа, направленной против нелегальных иммигрантов.

«Мы знаем о более 2 000 граждан Армении, однако это число выше. Сколько из них уже были депортированы – нам неизвестно», – сказал Синанян.

По его словам, депортируемые граждане не могут считаться частью диаспоры, так как находились в США незаконно.

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