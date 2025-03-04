Балтийские санкции для грузинских чиновников

Литва, Латвия и Эстония дополнили список грузинских чиновников, судей и полицейских, которым запрещен въезд в их страны. Об этом главы внешнеполитических ведомств трех стран сообщили в соцсети X.

Литва внесла в санкционный список 74 человека, Эстония – 55, Латвия – 16.

«Литва добавила 74 грузинских чиновника в список лиц, которым запрещен въезд в страну из-за серьезных нарушений прав человека и репрессий в Грузии. Мы поддерживаем грузинский народ в его стремлении к демократии и европейскому будущему», - заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

«Мы внесли в санкционный список еще 55 граждан Грузии. В него вошли судьи, прокуроры, сотрудники полиции и комиссары, создатели платформ и члены парламента, причастные к преследованию протестующих через судебную систему и правоохранительные органы. Эти лица либо применяли насилие, либо угрожали им. Применение насилия в Грузии против протестующих, журналистов и оппозиционных лидеров неприемлемо, преступно и является нарушением прав человека», - отметил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

«Я добавила 16 граждан Грузии в список персон нон грата Латвии, запретив им въезд на неограниченный срок. Это решение принято в соответствии с разделом 61(2) Закона об иммиграции», - сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

На сайте МИД Литвы указано, что в санкционный список включены семь судей Конституционного суда Грузии, а также другие судьи, прокуроры и полицейские, в том числе те, кто «дал ложные показания против журналистки Мзии Амаглобели и способствовал ее незаконному задержанию».

МИД Эстонии опубликовал полный список лиц, которым запретили въезд в страну. В нем оказались 20 судей, 15 прокуроров, 13 полицейских, пять депутатов «Грузинской мечты» (Лаша Талахадзе, Ираклий Заркуа, Виктор Саникидзе, Гела Самхараули, Бека Одишария); лидеры «Альт-инфо» Константин Моргошия и Зураб Махарадзе.