Лукашенко ищет редкоземельные металлы в Беларуси

"Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное – химию, нефть, газ и прочее. Я уже ставил соответствующую задачу перед министром", – заявил он.

Президент отметил, что геологоразведка в стране развита слабо, а тема редкоземельных металлов пока остается вне внимания специалистов.

"Об этом только Трамп говорит в Америке. А вы над этим не задумывались? Может, у нас не меньше, чем у других?" – обратился он к экспертам.

Лукашенко поручил министру природных ресурсов и охраны окружающей среды активизировать работу в этом направлении: "Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле".