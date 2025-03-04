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Лукашенко ищет редкоземельные металлы в Беларуси

14:26 525

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил специалистам изучить возможность добычи редкоземельных металлов в стране, передает БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул важность геологоразведки, особенно в условиях повышенного мирового интереса к редкоземельным материалам.

"Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное – химию, нефть, газ и прочее. Я уже ставил соответствующую задачу перед министром", – заявил он.

Президент отметил, что геологоразведка в стране развита слабо, а тема редкоземельных металлов пока остается вне внимания специалистов.

"Об этом только Трамп говорит в Америке. А вы над этим не задумывались? Может, у нас не меньше, чем у других?" – обратился он к экспертам.

Лукашенко поручил министру природных ресурсов и охраны окружающей среды активизировать работу в этом направлении: "Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле".

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