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Вузы Азербайджана и Казахстана подписали меморандумы о взаимопонимании

14:41 216

4 марта в Университете АДА был организован «круглый стол», посвященный расширению сотрудничества в сфере высшего образования между Азербайджаном и Казахстаном.

В работе «круглого стола» приняли участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек, находящийся с визитом в нашей стране, а также ректоры ведущих вузов обеих стран.

Ректор Университета АДА Хафиз Пашаев приветствовал участников мероприятия. Ректор подчеркнул профессионализм казахстанского преподавательского состава, работающего в руководимом им университете, отметил, что будут продолжены усилия по дальнейшему расширению сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в сфере науки и образования.

В свою очередь, министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек отметил, что между двумя странами открылись новые возможности для сотрудничества в сфере высшего образования и технологий. По мнению министра, братские отношения между Азербайджаном и Казахстаном должны найти отражение и в образовательном и научном сотрудничестве.

Саясат Нурбек отметил, что Казахстан намерен расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования. Говоря о важности укрепления взаимного академического и научного сотрудничества, Саясат Нурбек добавил, что в настоящее время между двумя странами ведется работа над образовательными стратегиями, планами сотрудничества с вузами-партнерами и инновационными подходами. Министр сообщил, что совместная деятельность расширяется с целью создания новых возможностей в академической и исследовательской сферах.

В свою очередь, министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил о важности развития сотрудничества в сфере образования между Азербайджаном и Казахстаном. По словам Эмина Амруллаева, принято решение о реализации схожей модели действий в сфере образования между двумя странами. Обе страны имеют свои национальные интересы, и исходя из этих интересов было решено использовать схожую модель действий в сфере образования.

Министр подчеркнул, что главная цель — укрепление высшего образования и обеспечение устойчивого развития университетов. Говоря об образовательной выставке казахстанских вузов, которая впервые пройдет в Баку, Эмин Амруллаев отметил, что это мероприятие является важным шагом для академического сотрудничества.

Выступая на «круглом столе», посол Казахстана в Азербайджане Алим Баел подчеркнул, что в сфере образования как в Казахстане, так и в Азербайджане проводятся масштабные реформы, добавив, что Казахстан и Азербайджан намерены и дальше укреплять сотрудничество в сфере образования.

В рамках «круглого стола» состоялись обсуждения по вопросам эффективной реализации взаимных программ двойных дипломов между странами, инноваций, научных исследований, расширения программ взаимных обменов.

По итогам обсуждений состоялась церемония подписания 40 Меморандумов о взаимопонимании, в которой приняли участие в общей сложности 17 университетов обеих стран.

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