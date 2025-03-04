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В Канаде угрожают США отключением света

14:42 466

Мэр канадской провинции Онтарио Дуг Форд пригрозил отключить подачу электроэнергии в некоторые штаты США, если американский президент Дональд Трамп введет пошлины против Канады. Его слова приводит Toronto Sun.

Форд выступал на конференции Ассоциации геологоразведчиков и разработчиков Канады (PDAC), когда его попросили прокомментировать пошлины Трампа на канадские товары.

«Если они [США] хотят попытаться уничтожить Онтарио, я сделаю все, включая отключение их энергии, с улыбкой на лице», — сказал Форд. Он также пообещал, что, если США хотят нанести Канаде сильный удар, «то они ответят вдвое сильнее».

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал 25-процентные тарифы на весь импорт из двух стран общей стоимостью около $1,5 трлн в годовом выражении, за исключением канадских энергоносителей, которые обложат пошлинами в размере 10%.

Соединенные Штаты являются крупным потребителем канадской электроэнергии: все американские энергосистемы, за исключением Техаса, соединены с канадскими провинциями.

Нью-Йорк, Мичиган и Миннесота — три крупнейших потребителя электроэнергии, производимой в Онтарио.

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