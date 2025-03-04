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Лукашенко собирается поделиться властью

14:45 494

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил подготовить проект указа по передаче части полномочий главы государства другим властным органам. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Надо подготовить проект указа, чтобы ко мне губернаторы не обращались: из одного источника там, потому параллельное проектирование, строительство и прочее. Пускай они принимают решение на местах.

В крайнем случае пусть согласовывают у отраслевиков - вице-премьеров, коль мы повысили их уровень. Согласовали с ними, а мы будем контролировать. Кроме отвода земель, потому что земельные вопросы - это святое и остаются пока за президентом. А все остальное пусть решают», - сказал Лукашенко.

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