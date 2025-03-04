Киев будет и дальше получать американское оружие

Американские вооружения продолжат поступать на Украину в течение следующих нескольких лет по контрактам, заключенным Киевом с частными оружейными корпорациями США, сообщает ABC News.

Многие из этих контрактов уже оплачены, и, хотя администрация Дональда Трампа теоретически может вмешаться, пока нет признаков, что она попытается сорвать поставки, отмечает телеканал.

Ранее Пентагон подтвердил, что поставки военной помощи Украине временно приостановлены. Решение распространяется на всю технику, находящуюся за пределами Украины, включая оружие в транзитных зонах Польши.

Согласно данным Reuters, распоряжение Трампа о приостановке военной помощи вступило в силу 4 марта в 05:30 по бакинскому времени.