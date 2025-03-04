Центр аналитической экспертизы Минздрава предупредил о незаконных проверках
В Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана поступили сообщения о случаях мошенничества и незаконных проверок в сфере частной медицины.
В центре напомнили, что проверки медицинских услуг регулируются законом «О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей».
Предпринимателям рекомендуется проверять законность инспекций на портале yoxlama.gov.az Министерства юстиции, вводя идентификационный номер налогоплательщика и сверяя данные с официальной выпиской.
«В случае обнаружения расхождений между предоставленными документами и реестром предпринимателям следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы», - отметили в центре.