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Центр аналитической экспертизы Минздрава предупредил о незаконных проверках

14:53 234

В Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана поступили сообщения о случаях мошенничества и незаконных проверок в сфере частной медицины.

В центре напомнили, что проверки медицинских услуг регулируются законом «О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей».

Предпринимателям рекомендуется проверять законность инспекций на портале yoxlama.gov.az Министерства юстиции, вводя идентификационный номер налогоплательщика и сверяя данные с официальной выпиской.

«В случае обнаружения расхождений между предоставленными документами и реестром предпринимателям следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы», - отметили в центре.

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