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В России застрелили главу района

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16:04 2608

В Алтайском крае застрелили главу Завьяловского района Николая Онищенко. СКР сообщил о задержании подозреваемого в убийстве чиновника.

По данным ведомства, убийца - 45-летний местный житель. Мотивом для совершения убийства мог стать конфликт, связанный с его отстранением от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

Чиновник был застрелен при выходе из кафе. По предварительным данным, подозреваемый выстрелил в него из ружья, после чего, находясь в своем автомобиле, попытался покончить с собой. Мужчина доставлен в медицинское учреждение.

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