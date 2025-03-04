Украина о прекращении военной помощи США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что помощь от США продолжается и о ее остановке он ничего не знает. При этом премьер заявил, что обладает данными только по состоянию на вчера, тогда как агентство Reuters сообщало, что помощь остановлена сегодня после 3:00 утра.

«По состоянию на вчерашний вечер у нас нет информации о том, что что-то было остановлено. По состоянию на вчерашний вечер мы получали всю помощь. На утро я еще не согласовывал с министром обороны, были ли какие-то изменения. Если бы они были, то я уверен, что министр сообщил бы мне об этом», — сказал Шмыгаль.

В то же время советник главы ОП Подоляк фактически подтверждает приостановку помощи Трампом, о чем сегодня написали все крупные американские СМИ.

Он пишет, что «необходимо оценить, какие именно программы перестанут работать», поскольку многие программы уже заканчивались, а некоторые были утверждены Конгрессом, «и это особая юридическая процедура».

Также он написал, что уже идет процесс замещения американского оружия европейским и его надо усиливать. Подоляк заявил, что «у Украины уже был опыт долговременной приостановки программ милитарной поддержки со стороны США и умеет адаптироваться к таким ситуациям», но «не обходим вниманием возможность переговоров с нашими американскими партнерами».

Также фактически эту информацию подтвердила Польша, через которую шли военные грузы.

Как пишет Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, в Киеве считают, что приостановка военной помощи от США приведет к потере территорий. Financial Times со ссылкой на украинскую разведку утверждает, что последствия на фронте от приостановления американских военных поставок, вероятно, будут ощутимы уже через несколько недель.