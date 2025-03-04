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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Новость дня
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Украина о прекращении военной помощи США

обновлено 17:02
17:02 2698

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что помощь от США продолжается и о ее остановке он ничего не знает. При этом премьер заявил, что обладает данными только по состоянию на вчера, тогда как агентство Reuters сообщало, что помощь остановлена сегодня после 3:00 утра.

«По состоянию на вчерашний вечер у нас нет информации о том, что что-то было остановлено. По состоянию на вчерашний вечер мы получали всю помощь. На утро я еще не согласовывал с министром обороны, были ли какие-то изменения. Если бы они были, то я уверен, что министр сообщил бы мне об этом», — сказал Шмыгаль.

В то же время советник главы ОП Подоляк фактически подтверждает приостановку помощи Трампом, о чем сегодня написали все крупные американские СМИ.

Он пишет, что «необходимо оценить, какие именно программы перестанут работать», поскольку многие программы уже заканчивались, а некоторые были утверждены Конгрессом, «и это особая юридическая процедура».

Также он написал, что уже идет процесс замещения американского оружия европейским и его надо усиливать. Подоляк заявил, что «у Украины уже был опыт долговременной приостановки программ милитарной поддержки со стороны США и умеет адаптироваться к таким ситуациям», но «не обходим вниманием возможность переговоров с нашими американскими партнерами».

Также фактически эту информацию подтвердила Польша, через которую шли военные грузы.

Как пишет Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, в Киеве считают, что приостановка военной помощи от США приведет к потере территорий. Financial Times со ссылкой на украинскую разведку утверждает, что последствия на фронте от приостановления американских военных поставок, вероятно, будут ощутимы уже через несколько недель.

*** 16:06

США приостановили поставку военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в Жешуве, подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Донесения, которые идут с [польско-украинской] границы, из хаба в Ясенке подтверждают заявления американской стороны», - сказал Туск перед заседанием польского Кабмина.

Польский премьер назвал это решение Белого дома, а также разговоры о вероятном частичном снятии американских санкций с России «самым большим вызовом за последние десятилетия».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине.

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