США сохранили разведданные для Украины
Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию, несмотря на решение о приостановке поставок вооружений. Об этом сообщил корреспондент The Economist Олли Кэрролл в X, ссылаясь на источник среди украинских чиновников.
"Не было изменений в предоставлении разведданных или других ключевых аспектов военной поддержки США", — цитирует он собеседника.
Ранее Bloomberg и Fox News сообщили, что Дональд Трамп приказал полностью приостановить военную помощь Украине после напряженной встречи с Владимиром Зеленским. Пентагон подтвердил, что поставки оружия заморожены до демонстрации Киевом готовности к переговорам.
По данным Bloomberg, под блокировку попали не только будущие поставки, но и те, что уже находились в пути — в том числе боеприпасы, реактивные системы залпового огня и противотанковое оружие.