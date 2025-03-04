США сохранили разведданные для Украины

Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию, несмотря на решение о приостановке поставок вооружений. Об этом сообщил корреспондент The Economist Олли Кэрролл в X, ссылаясь на источник среди украинских чиновников.

"Не было изменений в предоставлении разведданных или других ключевых аспектов военной поддержки США", — цитирует он собеседника.