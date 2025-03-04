USD 1.7000
EUR 1.7815
RUB 1.8932
Подписаться на уведомления
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Новость дня
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

США сохранили разведданные для Украины

16:17 1066

Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию, несмотря на решение о приостановке поставок вооружений. Об этом сообщил корреспондент The Economist Олли Кэрролл в X, ссылаясь на источник среди украинских чиновников.

"Не было изменений в предоставлении разведданных или других ключевых аспектов военной поддержки США", — цитирует он собеседника.

Ранее Bloomberg и Fox News сообщили, что Дональд Трамп приказал полностью приостановить военную помощь Украине после напряженной встречи с Владимиром Зеленским. Пентагон подтвердил, что поставки оружия заморожены до демонстрации Киевом готовности к переговорам.

По данным Bloomberg, под блокировку попали не только будущие поставки, но и те, что уже находились в пути — в том числе боеприпасы, реактивные системы залпового огня и противотанковое оружие.

Украина о прекращении военной помощи США
Украина о прекращении военной помощи США обновлено 17:02
17:02 2701
А что с Грузией?
А что с Грузией? наша корреспонденция
15:22 2554
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине все еще актуально
08:40 19523
Су-57 в Иране и танки «Сулейман»
Су-57 в Иране и танки «Сулейман» стратегический сигнал или новая эра вооружений?
16:28 1783
В России застрелили главу района
В России застрелили главу района видео
16:04 2614
Когда курды сложат оружие?
Когда курды сложат оружие? наши подробности
13:30 2365
Украина может простоять в войне до середины 2026 года
Украина может простоять в войне до середины 2026 года цифры – упрямая вещь
03:14 7051
Франция советует США давить на Россию, а не на Украину
Франция советует США давить на Россию, а не на Украину
15:17 1560
Скандал в США: знаменитый клуб продавал шарфы с армянским флагом, изготовленные… в Турции
Скандал в США: знаменитый клуб продавал шарфы с армянским флагом, изготовленные… в Турции
14:10 4103
Кремль согласился с Трампом по поводу «горя»
Кремль согласился с Трампом по поводу «горя» обновлено 14:03
14:03 8909
В Москве установят памятник Гейдару Алиеву
В Москве установят памятник Гейдару Алиеву
13:54 3919

ЭТО ВАЖНО

Украина о прекращении военной помощи США
Украина о прекращении военной помощи США обновлено 17:02
17:02 2701
А что с Грузией?
А что с Грузией? наша корреспонденция
15:22 2554
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине все еще актуально
08:40 19523
Су-57 в Иране и танки «Сулейман»
Су-57 в Иране и танки «Сулейман» стратегический сигнал или новая эра вооружений?
16:28 1783
В России застрелили главу района
В России застрелили главу района видео
16:04 2614
Когда курды сложат оружие?
Когда курды сложат оружие? наши подробности
13:30 2365
Украина может простоять в войне до середины 2026 года
Украина может простоять в войне до середины 2026 года цифры – упрямая вещь
03:14 7051
Франция советует США давить на Россию, а не на Украину
Франция советует США давить на Россию, а не на Украину
15:17 1560
Скандал в США: знаменитый клуб продавал шарфы с армянским флагом, изготовленные… в Турции
Скандал в США: знаменитый клуб продавал шарфы с армянским флагом, изготовленные… в Турции
14:10 4103
Кремль согласился с Трампом по поводу «горя»
Кремль согласился с Трампом по поводу «горя» обновлено 14:03
14:03 8909
В Москве установят памятник Гейдару Алиеву
В Москве установят памятник Гейдару Алиеву
13:54 3919
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться