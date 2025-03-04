Лукашенко дали отсрочку от долгов

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник ратифицировала межправительственное соглашение России и Беларуси о предоставлении отсрочки по выплатам государственных кредитов Минску.

Как сообщает «БелТА», платежи по белорусскому долгу перед Кремлем в соответствии с документом переносятся на 2031-36 годы, то есть на 7-12 лет.

В общей сложности под соглашение попадает около $800 млн задолженности Беларуси, сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев. Решение об отсрочке платежей было принято по поручению президента Владимира Путина и связано с необходимостью «снижения платежной нагрузки на бюджет Республики Беларусь», добавил он.

Межправительственное соглашение России и Беларуси о переносе платежей было подписано в апреле 2024 года, а в июле в него были внесены изменения, закрепленные в отдельном протоколе. При этом оба документа засекречены, сообщил зампредсед комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров. «Положения соглашения и протокола конфиденциальны», — сказал он.

По данным Всемирного банка, на начало 2023 года Беларусь была крупнейшим должником России: на нее приходилось $8,2 млрд выданных Кремлем межгосударственных кредитов. Это более четверти общей суммы задолженности иностранных государств перед Россией, которую ВБ оценивал в $28,9 млрд. Также в списке крупных должников Кремля — Бангладеш ($5,9 млрд), Индия ($3,8 млрд), Египет ($1,8 млрд) и Вьетнам ($1,4 млрд).