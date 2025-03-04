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МЧС пресекло незаконное строительство

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16:20 812

Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве при Министерстве по чрезвычайным ситуациям в соответствии со своими полномочиями продолжает осуществление мероприятий в отношении незаконного строительства на территории республики.

Согласно информации, Исполнительная власть Тертерского района установила факт проведения гражданкой Айнур Мамедовой незаконных строительных работ в селе Бурудж Тертерского района и обратилась в МЧС с просьбой принять соответствующие меры.

В результате мероприятий, проведенных Государственным агентством МЧС по надзору за безопасностью в строительстве с участием представителей Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и Исполнительной власти Тертерского района, незаконно возведенное строение было демонтировано.

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