МЧС пресекло незаконное строительство

Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве при Министерстве по чрезвычайным ситуациям в соответствии со своими полномочиями продолжает осуществление мероприятий в отношении незаконного строительства на территории республики.

Согласно информации, Исполнительная власть Тертерского района установила факт проведения гражданкой Айнур Мамедовой незаконных строительных работ в селе Бурудж Тертерского района и обратилась в МЧС с просьбой принять соответствующие меры.

В результате мероприятий, проведенных Государственным агентством МЧС по надзору за безопасностью в строительстве с участием представителей Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и Исполнительной власти Тертерского района, незаконно возведенное строение было демонтировано.