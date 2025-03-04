Путин согласился на просьбу Трампа

Москва согласилась выступить посредником в переговорах между США и Ираном по ядерной программе после запроса Дональда Трампа, который был передан Владимиру Путину во время телефонного разговора, сообщает Bloomberg.

Тему продолжили делегации США и России во время встречи в Эр-Рияде.