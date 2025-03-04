Путин согласился на просьбу Трампа
Москва согласилась выступить посредником в переговорах между США и Ираном по ядерной программе после запроса Дональда Трампа, который был передан Владимиру Путину во время телефонного разговора, сообщает Bloomberg.
Тему продолжили делегации США и России во время встречи в Эр-Рияде.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва поддерживает переговорный формат и готова содействовать урегулированию.
В свою очередь, представитель МИД Ирана заявил, что предложение о российском посредничестве между Вашингтоном и Тегераном является естественным дипломатическим шагом.