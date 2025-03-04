Су-57 в Иране и танки «Сулейман»

27 февраля иранские СМИ опубликовали фотографии новой военной техники, поступившей на вооружение армии ИРИ. Среди представленных образцов особое внимание привлек основной боевой танк Suleiman-402 – глубоко модернизированная версия американского танка M60 Patton, поставленного Ирану Соединенными Штатами еще во времена правления шаха Мохаммеда Резы Пехлеви.

Появление Suleiman-402 подчеркивает усилия Тегерана по обновлению своего бронетанкового парка, который до сих пор в значительной степени опирается на устаревшие американские модели 1960–1970-х годов и отечественные Karrar, созданные на базе советского танка Т-72. Однако модернизация бронетанковых войск не единственная недавняя военная сенсация в Иране. Внимание аналитиков привлекло появление в стране новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Официально сообщается, что самолет всего лишь совершил дозаправку на пути с выставки Aero India 2025. Тем не менее ряд источников связывают это событие с более серьезными геополитическими процессами. Танк Suleiman-402: модернизация или вынужденная мера? M60 Patton, на базе которого создан Suleiman-402, был принят на вооружение США в 1960 году и активно экспортировался союзникам Вашингтона. В 1970-х годах Иран приобрел значительное количество этих машин в рамках масштабной программы ирано-американского военного сотрудничества. После Исламской революции 1979 года и последующего эмбарго Иран оказался в изоляции, что вынудило его самостоятельно модернизировать американские танки. Обновление Suleiman-402 затронуло сразу несколько ключевых элементов. Вооружение: вероятно, на танке установлена 120-мм гладкоствольная пушка, заменившая устаревшее нарезное орудие M60. Это позволяет использовать современные бронебойные снаряды и существенно повышает эффективность танка против современной бронетехники. Двигатель и маневренность: модернизированная силовая установка улучшила динамические характеристики машины, что критически важно для маневренных боев и боевых действий в сложных ландшафтах. Система управления огнем: ожидается, что танк оснащен современными прицельными комплексами, баллистическими вычислителями и датчиками ночного видения, что повышает его боеспособность в любое время суток. Электронная интеграция: усовершенствованные средства связи и навигации позволят Suleiman-402 более эффективно взаимодействовать с другими подразделениями на поле боя. Несмотря на модернизацию, танк по-прежнему остается платформой, созданной более 60 лет назад. Его обновление – скорее вынужденная мера, обусловленная отсутствием доступа к современным зарубежным танковым технологиям.

Су-57 в Иране: случайность или геополитический сигнал? Иранская пилотируемая авиация остается одной из наиболее проблемных сфер национальной обороны. Основу ВВС Ирана составляют устаревшие истребители F-4 Phantom, поставленные США до 1979 года, а также МиГ-29, приобретенные у СССР. В последние годы Тегеран стремится обновить свой авиапарк и, по некоторым данным, уже получил из России истребители Су-35. На этом фоне появление в Иране Су-57 – самого совершенного российского боевого самолета пятого поколения – вызвало широкий резонанс. Официально заявляется, что Су-57 совершал дозаправку по пути с индийской авиавыставки Aero India 2025, где он якобы привлек внимание потенциальных покупателей. Однако американское издание The National Interest считает, что это событие может иметь более глубокий смысл. Среди возможных причин появления Су-57 в Иране рассматриваются: Сигнал США: Россия может демонстрировать, что у нее есть рычаги влияния на Ближний Восток и что она может осложнить ситуацию для США, если Вашингтон продолжит давление на Москву в вопросе Украины. Таким образом, Кремль может намекать, что Запад должен учитывать интересы России в урегулировании украинского конфликта. Сдерживание Израиля: В последние месяцы усиливаются слухи о возможном ударе Израиля по иранским ядерным объектам, в частности, по объекту в Фордо. И если Су-57 действительно передан Ирану или рассматривается к продаже, это может стать фактором сдерживания израильских атак. Военное сотрудничество Москвы и Тегерана: Россия уже продала Ирану Су-35, и передача Су-57 может быть следующим шагом. Если сделка состоится, это кардинально изменит баланс сил в регионе, поскольку Су-57 значительно превосходит все боевые самолеты, стоящие на вооружении стран Ближнего Востока, за исключением израильских F-35I Adir. Как отмечает The National Interest, даже если США и Израиль обладают средствами борьбы с Су-57, его появление в Иране создаст для них серьезные стратегические проблемы. «Конечно, израильтяне и американцы могут справиться с Су-35, - пишет издание. - Но Су-57 — это совсем другое дело. В арсеналах Запада не так много самолетов, которые могли бы надежно защититься от Су-57».