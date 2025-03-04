Трамп продолжает шокировать своими назначениями
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Сенат США утвердил экс-главу крупнейшей организации по реслингу Линду Макмэн на должность министра образования, сообщает CNN.
Ранее Макмэн возглавляла World Wrestling Entertainment (WWE) и была главой правления America First Policy Institute.
Во время первой каденции Дональда Трампа Макмэн занимала должность администратора Управления по делам малого бизнеса.
March 4, 2025
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