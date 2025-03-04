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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Новость дня
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Трамп продолжает шокировать своими назначениями

видео
16:44 1671

Сенат США утвердил экс-главу крупнейшей организации по реслингу Линду Макмэн на должность министра образования, сообщает CNN.

Ранее Макмэн возглавляла World Wrestling Entertainment (WWE) и была главой правления America First Policy Institute.

Во время первой каденции Дональда Трампа Макмэн занимала должность администратора Управления по делам малого бизнеса.

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