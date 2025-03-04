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Президент Молдовы станет президентом Румынии?

наша корреспонденция
Анна Жданова, спецкор по странам Восточной Европы
16:49 1547

В скандальную кампанию президентских выборов в Румынии оказалась замешана президент Молдовы Майя Санду. Так, фаворит отмененной в декабре гонки Елена Ласкони неожиданно заявила, что готова снять свою кандидатуру в текущем электоральном процессе в пользу Санду. При этом другой потенциальный кандидат, находящийся под уголовным преследованием Кэлин Джорджеску, обвинил главу соседнего государства во вмешательстве в румынские выборы.

В минувшие выходные крупные митинги прошли в центре Бухареста. Согласно опубликованным данным, 1 и 2 марта там собралось около 300 тысяч или более человек. Как сообщалось, акцию организовал «Альянс за объединение румын» (AUR) в поддержку кандидата в президенты на аннулированных в декабре выборах Кэлина Джорджеску. Одновременно собравшиеся протестовали против действующей в Румынии власти, скандируя в том числе лозунги «Долой правительство!» и «Воры!»

«Мы едины, мы сильны. Мы здесь потому, что у нас украли голоса. Потому что демократия была растоптана», - заявил в своем обращении лидер AUR Джордже Симион.

Сторонники сторонника Путина заполонили улицы Бухареста

Речь идет об отмене президентских выборов в Румынии, первый тур которых состоялся в конце ноября. Неожиданно для всех победу одержал весьма одиозный кандидат Кэлин Джорджеску: он критиковал помощь Украине, продвигал различные конспирологические теории, выражал восхищение фашистским диктаторам, выступал против политики НАТО и ЕС, а также хвалил Путина. Итогом подобных сентенций Джорджеску стало то, что ему пришлось выйти из партии AUR. Однако эта же партия поддержала его на отмененных президентских выборах и не оставляет без поддержки теперь.

Напомним, Кэлин Джорджеску выразил намерение вновь баллотироваться в президенты. Выборы пройдут 4 мая. На прошлой неделе его допросили в прокуратуре и объявили об открытии уголовного дела, включающего среди прочих эпизодов пропаганду экстремизма и ложную информацию о финансировании предвыборной кампании, предположительно, и со стороны России.

Политик находится под судебным контролем до конца апреля, и, хотя ему запрещено публиковать контент в сетях, благодаря которым он сумел обойти электоральных конкурентов, выступать на митингах или в СМИ не возбраняется. Собственно, этим Джорджеску и занялся. Причем сразу шокировал общественность.

Кэлин Джорджеску все наступает и наступает

Например, политический деятель обвинил президента Молдовы Майю Санду во вмешательстве в выборный процесс в Румынии и пригрозил ей «последствиями», если он выиграет предстоящие выборы. Кроме того, по его словам, международная сеть под эгидой Джорджа Сороса контролирует политические процессы в ряде регионов. Это относится и к Румынии.

«Во время первых выборов президент Франции Эммануэль «Сорос» Макрон позвонил моему бывшему оппоненту Елене Ласкони, чтобы поддержать ее. Это видели в СМИ. Также президент Молдовы Майя «Сорос» Санду открыто поддержала моего бывшего оппонента Ласкони», – утверждает Джорджеску, добавляя, что «речь идет о сети Сороса, и я ясно сказал: она представляет реальную опасность и будет запрещена, как только я стану президентом Румынии».

В интервью представителю молдавских оппозиционных СМИ потенциальный кандидат в президенты Румынии на вопрос о будущем сотрудничестве с Майей Санду, если он выиграет выборы, ответил: «Ей в первую очередь надо решать проблему молдавского народа». В чем состоит эта проблема, Джорджеску не уточнял. Также прозвучала его точка зрения на ситуацию в Евросоюзе.

«После фантастической речи вице-президента Вэнса в Мюнхене мы разоблачили коррупцию в Румынии. И более того, я понял, что мы находимся не в Европейском, а в Соросовском союзе. Это было истиной с самого начала. Они отменили выборы и теперь пытаются организовать новые, которые будут еще большим мошенничеством, чем первые. И, конечно, нас обвиняют в российском вмешательстве, которого нет в помине», – заявил Джорджеску с отсылкой к электоральной кампании в Румынии.

Популярна и Кристела Джорджеску - супруга кандидата в президенты

На текущий момент неизвестно, сможет ли политик в ней участвовать, принимая во внимание обвинения в тяжких уголовных преступлениях, влекущих за собой тюремный срок до 25 лет. На протестах 1 и 2 марта Джорджеску появился в сопровождении не только бывшего коллеги по партии Джордже Симиона, но и супруги. Кристела Джорджеску, кстати, тоже весьма популярна в социальных сетях – у нее множество подписчиков, она продает дорогостоящие видеокурсы и книги о питании и семье.

Пикантность обвинениям экстравагантного румынского политика в адрес президента Молдовы придает не менее оригинальное высказывание другого избирательного конкурента Елены Ласкони, которая заявила на днях, что готова снять кандидатуру в пользу Майи Санду, если та станет претендовать на пост румынского лидера.

Ласкони удивила и на предыдущих выборах: вопреки прогнозам, вышла во второй тур, а позже осудила решение о его отмене. Такой успех представителя внесистемной партии многие аналитики объяснили протестным голосованием, как, собственно, и результаты Джорджеску.

Елена Ласкони, лидер образованного в 2016 году Союза спасения Румынии (USR), позиционирует себя как реформатор от современных правых сил: она критикует двоевластие коалиции вечно конкурирующих друг с другом румынских социал-демократов и либералов. С другой стороны, политик активно поддерживает проевропейскую доктрину и присутствие НАТО в Румынии, опасается угрозы скатывания в «путинский режим» и изоляционизм, а также указывает на свою приверженность традиционным ценностям.

Ласкони сопротивляется, но проигрывает

В период прошлой румынской предвыборной кампании Майя Санду, сама едва не лишившаяся президентского кресла по итогам выборов 3 ноября в Молдове, открыто поддержала Ласкони. Глава государства призвала молдаван с румынскими паспортами (таковых насчитывается около миллиона) голосовать за кандидата USR. Примеру президента последовали ее сторонники из правящей партии, включая спикера парламента, и члены правительства Молдовы. В итоге на территории соседней страны результаты Елены Ласкони были самыми убедительными.

«Сейчас Ласкони заявляет, что «проложила дорогу для этой женщины», и говорит о своей уверенности, что Санду могла бы «завтра приехать баллотироваться в Румынию». По словам кандидата в президенты Румынии, она хочет, чтобы будущий глава государства боролся за страну всеми силами, а примером ему послужат молдавский и украинский лидеры.

«Вы видели вчерашний разговор между господином Трампом и господином Зеленским? Уберите оттуда господина Зеленского и поставьте любого моего контркандидата. Посмотрим, кто будет бороться за Румынию, как Зеленский, кто не сдастся», — заявила Ласкони 1 марта на пресс-конференции в городе Плоешть.

Фактор Санду в румынской политике

Это выступление состоялось в контексте возможной замены кандидатуры от партии USR. Предлагается отдать предпочтение мэру Бухареста Никушору Дану, которому симпатизирует значительная часть однопартийцев. Чтобы партия выставила другого претендента на президентское кресло, должен состояться съезд, и есть сведения о планах провести его в ближайшее время.

Подать заявку на участие в выборах можно до 15 марта. Пока Майя Санду в числе заявителей не значилась, но гипотетически такое возможно. Первый вопрос упирается в наличие у нее румынского гражданства. Для Молдовы, где огромное количество жителей владеют даже не двумя, а подчас тремя и более паспортами различных стран, подобный факт не в новинку. Между прочим, вопрос двойного подданства у молдаван не раз поднимали в связи с присягой иному государству, которую давали важные молдавские госчиновники, – министры, судьи Конституционного суда, служащие спецведомств и другие лица, допущенные к государственной тайне.

Что касается Санду, то сведения о том, что она получила или подавала заявление на румынское гражданство, не публиковались. При этом молдавского президента очень ценят в Европе и любят в Румынии, а частичный провал на выборах в соседней стране может даже сыграть на пользу. Важно принять во внимание очередной электоральный год в Молдове, где осенью будут выбирать парламент и где к победе правящей партии и Майи Санду относятся сейчас со скепсисом.

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