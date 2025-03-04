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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Новость дня
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Германия становится ключевым союзником Украины

16:59 877

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером ХДС Фридрихом Мерцем, чья партия одержала победу на выборах в Бундестаг. Разговор касался дальнейшей финансовой поддержки Украины и поставок систем ПВО, сообщают украинские СМИ.

Украинский лидер выразил благодарность Германии за ее роль в обеспечении безопасности Европы и поддержке Украины.

"Германия является лидером в поставках систем противовоздушной обороны в Украину и играет решающую роль в обеспечении нашей финансовой стабильности", — отметил Зеленский.

Фридрих Мерц

Стороны договорились о продолжении сотрудничества и поддержании регулярных контактов.

Фридрих Мерц, лидер ХДС, после победы блока ХДС/ХСС на парламентских выборах 23 февраля 2025 года рассматривается как вероятный новый канцлер Германии.

Его позиция по Украине остается последовательной, он поддерживает предоставление военной и политической помощи. Ожидается, что в случае избрания Мерца канцлером Германия продолжит поддерживать Украину на международной арене.

Напомним, президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. 

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