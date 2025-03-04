Германия становится ключевым союзником Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером ХДС Фридрихом Мерцем, чья партия одержала победу на выборах в Бундестаг. Разговор касался дальнейшей финансовой поддержки Украины и поставок систем ПВО, сообщают украинские СМИ.

Украинский лидер выразил благодарность Германии за ее роль в обеспечении безопасности Европы и поддержке Украины.

"Германия является лидером в поставках систем противовоздушной обороны в Украину и играет решающую роль в обеспечении нашей финансовой стабильности", — отметил Зеленский.