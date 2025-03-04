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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Трампу приготовили неприятный сюрприз

16:59 1494

Законодатели-демократы обсуждают различные варианты протеста против выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом, которое состоится сегодня, 4 марта. Об этом изданию Axios сообщили сразу несколько демократов из Палаты представителей.

«Мы все согласны с тем, что это не обычное дело, и мы хотели бы найти способ выразить наше возмущение», — сказал один из демократов изданию.

Среди демократов как внутри, так и за пределами Конгресса существуют широкие разногласия по поводу того, какая форма демонстрации будет наиболее подходящей и эффективной.

Отмечается, что некоторые законодатели готовят реквизит к выступлению Трампа: плакаты, яйца или пустые лотки из-под яиц (намек на рост цен на яйца в США), карманные конституции (намек на то, что Трамп нарушает Конституцию), а также хлопушки и красные карточки.

Помимо этого демократы рассказали, что участникам протеста могут раздать галстуки в цветах украинского флага. Также рассматривается вариант «молчаливого протеста», во время которого участники не будут аплодировать Трампу и реагировать на его слова.

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