Германия предупредила о надвигающемся конфликте с США

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Евросоюз не позволит США диктовать свои условия и готов ответить на возможные американские пошлины сплоченно и уверенно, сообщает ТАСС.

По его словам, ситуация развивается в сторону всеобъемлющего торгового конфликта, который может привести к эскалации тарифной войны. Хабек отметил, что США уже вводили односторонние пошлины против Канады, Мексики и Китая, что создало эффект спирали, затягивающей глобальную экономику в состояние неопределенности.