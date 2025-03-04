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Германия предупредила о надвигающемся конфликте с США

17:21 755

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Евросоюз не позволит США диктовать свои условия и готов ответить на возможные американские пошлины сплоченно и уверенно, сообщает ТАСС.

По его словам, ситуация развивается в сторону всеобъемлющего торгового конфликта, который может привести к эскалации тарифной войны. Хабек отметил, что США уже вводили односторонние пошлины против Канады, Мексики и Китая, что создало эффект спирали, затягивающей глобальную экономику в состояние неопределенности.

"Результатом становится еще большая инфляция, рост цен и снижение инвестиционной безопасности", — предупредил Хабек.

Ранее он уже жестко критиковал Вашингтон, заявляя, что Германия не должна пресмыкаться перед США и обвинять Белый дом в подрыве западных ценностей.

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