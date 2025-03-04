Трамп относится к Зеленскому как к врагу

Президент США Дональд Трамп относится к российскому лидеру Владимиру Путину как к партнеру, а к Владимиру Зеленскому – как к врагу, говорится в материале портала Axios.

«Его отношение к Путину как к партнеру, а к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к врагу вызвало тревогу у союзников по НАТО и даже у некоторых республиканцев», - пишет портал, уточняя, что дружелюбный настрой Трампа в отношении Москвы проявляется в его стремлении к миру в Украине и «улучшению отношений между обладающими ядерным оружием сверхдержавами».

Как отмечает Axios, Трамп предпринимает ряд шагов, отвечающих интересам России, последним из которых стало решение о приостановке американской военной помощи Украине. Кроме того, американский лидер «рассматривает возможность смягчения санкций в отношении Москвы».