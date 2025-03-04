Пашинян отправил Синаняна в Сирию с заданием

Главный уполномоченный по делам диаспоры Армении Заре Синанян сообщил, что отправляется в Сирию по поручению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Он заверил, что проблемы армянской общины Сирии и Ливана находятся в центре внимания властей Армении. Синанян сообщил, что армянские общины в странах Ближнего Востока продолжают находиться под угрозой. Чиновник пояснил, что угрозы военного противостояния в Сирии на данный момент нет, но проблем у людей много, ситуация нестабильная.

По словам Синаняна, за последний месяц наблюдается стабильный приток сирийских армян в Армению. «С начала декабря 2024 года в Армению приехали более 200 сирийских армян», - сказал Синанян.

Он отметил, что власти Армении продолжают рассматривать ситуацию в Ливане опасной, поскольку там не произошло существенного улучшения условий жизни, финансовое положение ливанских армян очень тяжелое, поэтому есть вероятность их отъезда из Ливана и желательно, чтобы отток был в Армению.

«Наш местный интеграционный центр использует все ресурсы для решения проблем этих людей. Сотрудничество с многочисленными партнерами позволяет это быстро делать. Мы, сотрудничая с нашими партнерами, покупаем билеты, при необходимости оплачиваем проживание в Армении.

Если мы не создадим условий, чтобы армяне достойно поселились в Армении, то они отправятся в иные страны», - заключил чиновник.