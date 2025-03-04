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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Украина создаст давление на газовый рынок Европы из-за атак

17:37 238

Украина планирует нарастить импорт природного газа в следующем сезоне, поскольку российские атаки дронами и ракетами повредили её собственные газовые мощности. Это может усилить нагрузку на уже напряжённый европейский рынок, сообщает Bloomberg.

По оценкам украинского правительства, для покрытия внутреннего спроса в следующем отопительном сезоне потребуется около 3,5 млрд кубометров газа. Однако окончательные объемы закупок будут зависеть от развития ситуации.

Решение Киева приходится на сложный период для газового рынка: конкуренция за топливо остаётся высокой, а цены – нестабильными, так как Европа также пытается восполнить запасы.

С 2022 года Украина сократила импорт газа, поскольку война привела к снижению внутреннего потребления. Однако новые удары российских сил вынуждают Киев пересмотреть свои закупочные стратегии.

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