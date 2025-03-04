Украина создаст давление на газовый рынок Европы из-за атак
Украина планирует нарастить импорт природного газа в следующем сезоне, поскольку российские атаки дронами и ракетами повредили её собственные газовые мощности. Это может усилить нагрузку на уже напряжённый европейский рынок, сообщает Bloomberg.
По оценкам украинского правительства, для покрытия внутреннего спроса в следующем отопительном сезоне потребуется около 3,5 млрд кубометров газа. Однако окончательные объемы закупок будут зависеть от развития ситуации.
Решение Киева приходится на сложный период для газового рынка: конкуренция за топливо остаётся высокой, а цены – нестабильными, так как Европа также пытается восполнить запасы.
С 2022 года Украина сократила импорт газа, поскольку война привела к снижению внутреннего потребления. Однако новые удары российских сил вынуждают Киев пересмотреть свои закупочные стратегии.