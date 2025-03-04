Украина создаст давление на газовый рынок Европы из-за атак

Украина планирует нарастить импорт природного газа в следующем сезоне, поскольку российские атаки дронами и ракетами повредили её собственные газовые мощности. Это может усилить нагрузку на уже напряжённый европейский рынок, сообщает Bloomberg.

По оценкам украинского правительства, для покрытия внутреннего спроса в следующем отопительном сезоне потребуется около 3,5 млрд кубометров газа. Однако окончательные объемы закупок будут зависеть от развития ситуации.