Трамп пригрозил студентам

«Все федеральное финансирование будет прекращено для любого колледжа, школы или университета, где разрешены незаконные протесты. Подстрекатели будут заключены в тюрьму и/или навсегда отправлены в страну, из которой они прибыли. Американские студенты будут навсегда исключены или в зависимости от преступления арестованы. Ношение масок будет запрещено», - написал он в социальной сети Truth Social.

Весной и летом 2024 года по кампусам американских университетов прокатилась волна пропалестинских протестов, которые сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и произраильскими демонстрантами. Ее причиной был продолжающийся вооруженный конфликт в секторе Газа. Основное требование протестующих - прекратить финансовую поддержку Израиля.

В ноябре телеканал NBC News сообщал, что участники пропалестинских движений в США могут столкнуться с судебными преследованиями при новой администрации Дональда Трампа.