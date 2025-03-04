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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Новость дня
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Трамп пригрозил студентам

17:42 367

Президент США Дональд Трамп заявил, что любое учебное заведение, допускающее несанкционированные протесты, будет лишено федерального финансирования.

«Все федеральное финансирование будет прекращено для любого колледжа, школы или университета, где разрешены незаконные протесты. Подстрекатели будут заключены в тюрьму и/или навсегда отправлены в страну, из которой они прибыли. Американские студенты будут навсегда исключены или в зависимости от преступления арестованы. Ношение масок будет запрещено», - написал он в социальной сети Truth Social.

Весной и летом 2024 года по кампусам американских университетов прокатилась волна пропалестинских протестов, которые сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и произраильскими демонстрантами. Ее причиной был продолжающийся вооруженный конфликт в секторе Газа. Основное требование протестующих - прекратить финансовую поддержку Израиля.

В ноябре телеканал NBC News сообщал, что участники пропалестинских движений в США могут столкнуться с судебными преследованиями при новой администрации Дональда Трампа.

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