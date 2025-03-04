Азербайджан призывает Армению открыть коммуникации

Армения, если она заинтересована в открытии региональных коммуникаций, должна предпринять практические шаги в этом направлении. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде относительно заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о транспортных коммуникациях.

«Армения, удерживавшая почти 30 лет под оккупацией суверенные территории Азербайджана и блокировавшая Нахчыванскую Автономную Республику, после 44-дневной войны не внесла позитивного вклада в процесс открытия коммуникаций в регионе», - отметил он.

Гаджизаде подчеркнул, что несмотря на наличие у Армении обязательств по разблокированию транспортных коммуникаций, соединяющих западные регионы Азербайджана с Нахчываном, Ереван до сих пор не выполнил их.

«Предлагая долгие и сложные маршруты, которые трудно реализовать на практике, Армения пытается отвлечь внимание от процесса и своих обязательств. Если Ереван действительно заинтересован в открытии коммуникаций, он должен не уклоняться от выполнения обязательств, а предпринять практические шаги, соответствующие новым реалиям в регионе», - заявил Гаджизаде.