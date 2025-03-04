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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Трампа призвали возобновить переговоры с Киевом

17:50 1926

Ряд сенаторов-республиканцев призвали Дональда Трампа вернуться к обсуждению сделки с Украиной по полезным ископаемым, несмотря на недавний конфликт с Владимиром Зеленским в Белом доме, сообщает The Hill.

Лидер сенатского большинства Джон Тьюн назвал ситуацию "упущенной возможностью", но выразил надежду, что стороны смогут возобновить диалог.

"Я просто надеюсь, что они смогут вернуться в нужное русло и что все удвоят усилия. Это потенциально историческое соглашение", — заявил он.

Сенатор Джим Джастис поддержал возобновление переговоров, но подчеркнул, что "перепалка была полностью спровоцирована Зеленским". А его коллега Рэнд Пол раскритиковал экономическую политику США, заявив, что "занимать деньги у Китая, чтобы отправлять их в Украину, не имеет смысла".

Однако не все республиканцы поддержали президента. Сенаторы от Аляски и Мэна осудили "пренебрежительное отношение" Трампа к Зеленскому.

Напомним, 28 февраля во время визита Зеленского в Белый дом между ним и Трампом произошла перепалка. Американский лидер обвинил его в неуважении и нежелании идти на мирные переговоры, после чего отменил пресс-конференцию и заморозил подписание соглашения о полезных ископаемых.

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