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Трамп «возрождает американскую мечту»

18:08 1894

Темой предстоящего выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом является «Возрождение американской мечты». Об этом во вторник, 4 марта, заявила в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она отметила, что выступление Трампа «станет обязательным к просмотру телешоу».

«Президент Трамп добился за один месяц большего, чем любой президент за четыре года, и возрождение американской мечты идёт полным ходом», — указала Левитт.

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