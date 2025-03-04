Трамп «возрождает американскую мечту»

Темой предстоящего выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом является «Возрождение американской мечты». Об этом во вторник, 4 марта, заявила в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она отметила, что выступление Трампа «станет обязательным к просмотру телешоу».

«Президент Трамп добился за один месяц большего, чем любой президент за четыре года, и возрождение американской мечты идёт полным ходом», — указала Левитт.