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В обход России: Китай и Казахстан запустили железную дорогу в Европу

18:18 2531

Казахстан и Китай запускают новый железнодорожный маршрут, который позволит возить грузы в Европу в обход России. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Казахстанских железных дорог (КТЖ, «Казахстан темир жолы»).

В рамках проекта, который был запущен совместно с китайской China Railway Container Transport (CRCT),  контейнерные поезда из КНР будут следовать через территорию Туркменистана, Казахстана, Ирана и Турции, оттуда — в европейские страны.

Первый поезд по новому маршруту отправился из китайского Чэнду в польский город Лодзь. «Маршрут обеспечит бесперебойную доставку грузов и эффективную связь между странами. Ожидаемое время в пути составляет 40 дней», — заявила пресс-служба КТЖ.

The Moscow Times пишет, что одновременно Китай развивает еще два железнодорожных проекта через центральноазиатские страны в обход России. Первый — Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) — был согласован летом 2023 года и пройдет через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию.

Второй предполагает строительство железной дороги через Кыргызстан и Узбекистан — до Каспийского моря, откуда грузы через Турцию будут доставляться в Евросоюз. Проект стоимостью $8 млрд, который также планируется соединить с железными дорогами стран Персидского залива, был утвержден в июне 2024 года, его реализацией займется китайская China Railway International.

Раньше грузы из Китая в Европу шли по железной дороге через Казахстан, Россию и Беларусь. Однако с начала войны в Украине некоторые компании перестали использовать российскую территорию для транзита, отмечал вашингтонский аналитический центр Jamestown Foundation.

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